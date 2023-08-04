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استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم

4 أغسطس، 2023
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اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة خلال اقتحام مدينة (طولكرم) ومخيم (نور شمس) شرق المدينة.

وذكرت الوزارة في بيان ان “الشاب محمود أبو سعن البالغ من العمر 18 عاما أصيب برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي ونقل الى المستشفى وأعلن عن استشهاده”.

وفي سياق متصل ذكرت مصادر محلية ان مواجهات دارت بين الشبان وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي اقتحم مخيم (نور شمس) للاجئين شمال الضفة الغربية وأطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت باتجاههم.

المصدر
وكالات
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4 أغسطس، 2023
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