المحامي نادر العوضي: قانون المفوضية العليا للانتخابات الذي تمت الموافقة عليه في المداولتين فيه مخالفة صريحة لمواد للدستور

صرح المحامي نادر العوضي مؤسس وشريك شركة خليجيون للمحاماة والاستشارات القانونية بأن المشروع بقانون الذي وافق عليه المجلس بالمداولتين والمتعلق بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات تضمن نصاً غير دستوريٍ في مادته السادسة عشر، حيث أوردت أن يشترط لممارسة حق الانتخاب والترشح الالتزام بالشريعة الإسلامية.

ان ذلك المصطلح بالغ العموم والاتساع، ويفتقد في تفسيره عناصر الضبط والإحكام التي تخضع له نصوص القانون حين تطبيقها، بحيث ينتهي بها الأمر إلى تقدير الجهات التي يناط بها تطبيق القانون دون معايير دقيقة وضابط محكم يرسم حدود تطبيق النص، والذي قد يؤدي في منتهاه الى سوء التقدير وحرمان الأفراد من الحقوق الدستورية التي حرص الدستور على صيانتها والذود عنها وبالأخص ما ورد في المادة التاسعة والعشرون التي نصت على أن الناس سواسية في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم بناء على الجنس أو اللغة أو الدين.

ختاماً، نؤكد أن القوانين يجب أن تبنى على العدالة والمساواة، وان ما يمس حريات الأفراد وممارستهم لحقوقهم ويرسم حدودها وكيفية ممارستهم لها يجب أن يكون واضحاً ودقيقاً في معاييره وضوابطه، ومحكماً في صياغته بحيث لا يخضع للأهواء وسوء التقدير ودون تعدٍ أو تجاوز على نصوص الدستور.