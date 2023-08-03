حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة

قاضية تطلب توقيف حاكم مصرف لبنان السابق

3 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

طلبت قاضية لبنانية من الهيئة الاتهامية في بيروت توقيف رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي السابق .

ووفق “الوكالة الوطنية للإعلام” اليوم الخميس ، “استأنفت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، بواسطة وكيلتها القانونية المحامية برتا نعيم، قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا القاضي بترك المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة”.

وطبقا للوكالة ، “طلبت القاضية من الهيئة الاتهامية في بيروت توقيف سلامة لأسباب عددتها في الاستئناف، والهيئة الاتهامية المناوبة برئاسة القاضية لمى أيوب والمستشارتين القاضيتين فاطمة ماجد وميراي ملّاك”.

وانتهت ولاية رياض سلامة يوم 31 تموز/ يوليو الماضي ، وتولى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، السلطة التنفيذية في المصرف بداية أول أمس الثلاثاء.

المصدر
د ب أ
الوسوم
3 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

السودان: الجيش ينفي “هدنة مزعومة” مع الدعم السريع والفاو تحذر من مجاعة وشيكة

2 أغسطس، 2023

السعودية تقدم دعما اقتصاديا لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار

1 أغسطس، 2023

إيران تعلن عطلة رسمية مدة يومين بسبب ارتفاع درجة الحرارة

1 أغسطس، 2023

وزير الخارجية العراقي: علاقاتنا بدول الخليج ممتازة وقوية

31 يوليو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى