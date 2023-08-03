وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد لدى دولة الكويت

وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد لدى دولة الكويت

3 أغسطس، 2023
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تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لدى دولة الكويت محمد توتونجي وذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس في ديوان عام وزارة الخارجية حيث تمنى الوزير للسفير التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث مجمل أوجه العلاقات الكويتية – الإيرانية كما تم تسليم رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور حسين أمير عبداللهيان تضمنت دعوة له للقيام بزيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة.

المصدر
وزارة الخارجية
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3 أغسطس، 2023
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