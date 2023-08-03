ارتفاع مبيعات فولفو 21% على أساس سنوي في يوليو

سجلت شركة فولفو السويدية اليوم الخميس ارتفاعا 21 بالمئة في مبيعات السيارات في يوليو مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي إذ باعت 54165 سيارة، وهو الشهر الحادي عشر على التوالي الذي يشهد نموا على أساس سنوي.

وفي الأشهر السبعة الأولى من 2023، باعت فولفو 395856 سيارة على مستوى العالم، بزيادة 18 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2022 بفضل ارتفاع الطلب على السيارات التي تعمل بشكل كامل بالكهرباء أو الهجينة.

وقالت الشركة المصنعة، التي تملك شركة جيلي الصينية حصة أغلبية فيها، إنها باعت 64764 سيارة تعمل بشكل كامل بالكهرباء حتى الآن مقارنة مع 23803 سيارات في الفترة نفسها من العام الماضي.