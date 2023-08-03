هيئة الشباب: أكثر من 5 آلاف شاب وناشئ يستفيدون من البرامج الصيفية في المراكز الشبابية

هيئة الشباب: أكثر من 5 آلاف شاب وناشئ يستفيدون من البرامج الصيفية في المراكز الشبابية

قال المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي إن نحو 5077 شابا وناشئا من الجنسين ومن مختلف الأعمار يستفيدون من البرامج والأنشطة الصيفية المتنوعة التي تعقدها الهيئة حاليا في 11 مركزا شبابيا تابعا لها.

وأضاف السبيعي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن هذه الأنشطة التي بدأت مطلع شهر يوليو الماضي وتختتم بنهاية أغسطس الجاري تتضمن أكثر من 100 نشاط موزعة على 10 برامج متنوعة وتهدف لاستثمار أوقات الشباب وطاقتهم في أمور تعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع.

وذكر أن البرامج المقدمة استقطبت الشباب وفق رغباتهم وأعمارهم ما بين أنشطة علمية وثقافية ودينية واجتماعية ورياضية وغيرها إذ تستقبل المراكز النشء والشباب من أعمار 6 سنوات وما فوق.

وأوضح أن من أهم البرامج المقدمة هو برنامج (تجويد القرآن الكريم) إذ تمت إقامة دورات بدراسة علوم التجويد وحفظ الأحاديث النبوية في وقت شهد برنامج (الأكاديميات الرياضية) إقامة أنشطة في ألعاب كرة القدم والسباحة والبادل وعدد من الألعاب القتالية كما تم تخصيص أنشطة رياضية لذوي الإعاقة.

ولفت إلى أن الهيئة ركزت على تنمية الجوانب العلمية للشباب وبناء قدراتهم في مجالي العلوم والتكنولوجيا عن طريق عقد دورات تدريبية وورش علمية للشباب ضمن برنامج (وادي الشباب) كما دشنت برنامج (معسكر الصناع) لنشر ثقافة التصنيع والابتكار.

وبين السبيعي أن الهيئة أطلقت برنامج (هواياتي) لتطوير هوايات الشباب وتنميتها من خلال عقد دورات وورش عمل في مجالات متعدده ثقافية وفنية وحرفية وعلمية وغيرها مع التركيز على تعزيز الهوية الوطنية للمتدرب وغرس القيم النبيلة في نفوسهم.

وأفاد بأن برنامج (أكاديمية الفنون والإعلام) يشهد بدوره إقامة دورات فنية وإعلامية للشباب لتنمية مهاراتهم بهذين المجالين فيما ركز برنامج (قادة المستقبل) على تعزيز روح القيادة للشباب في سن مبكرة عبر إشراكهم بأنشطة تفاعلية وميدانية تعزز هذا الجانب.

وأشار إلى أن الهيئة لم تغفل الجانب التراثي إذ تقيم من خلال برنامج (الدورات الحرفية) العديد من الدورات وورش العمل في مركز شباب القادسية الحرفي لتعليمهم مهارات صناعة بعض الحرف اليدوية القديمة مثل صناعة المسابيح والصناديق المبيته والبوم والاكسسوارات النحاسية والكروشية وغيرها.

وتابع أن الهيئة أقامت أنشطة ودورات تدريب ضمن برنامج (أكاديمية العمل التطوعي) بمشاركة لافتة من الشباب علاوة على أنها أطلقت أندية صيفية للنشء في عدد من المراكز تشمل كثيرا من الفعاليات والهوايات التي تناسب الأعمار الصغيرة.

وقال السبيعي إن الهيئة أقامت دورات تدريب عن بعد عبر الإنترنت من خلال برنامج (منصة امكان) وشهدت اقبالا جيدا منوها بحرص الشباب على التعلم والاستفادة القصوى من البرامج المقدمة ما يسهم بنجاح الأهداف المرسومة لهذه الأنشطة الصيفية.

وأوضح أنه في موازاة هذه الأنشطة وفرت الهيئة فرص عمل مؤقتة لطلبة الثانوية للعمل بالمراكز وغيرها من الأماكن بالتعاون مع عدد من جهات الدولة مؤكدا الحرص على تنمية الشباب وتطوير مهاراتهم في أهم المجالات الشبابية.

يذكر أن هذه البرامج والأنشطة تقام بمراكز شباب (القصور) و(مدينة جابر الأحمد) و(الدعية) و(القادسية) و(الشامية) و(الفيحاء) و(العارضية) و(الصباحية) و (الجهراء) و (جليب الشيوخ) إضافة إلى مركز (القادسية الحرفي).