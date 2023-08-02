صورة أرشيفية

ما لا يقل عن 20 قتيلا في غرق مركب على بحيرة فيكتوريا في أوغندا

2 أغسطس، 2023
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قُتل 20 شخصا على الأقل بعد انقلاب مركب شحن على بحيرة فيكتوريا في جنوب أوغندا، وفق ما أعلنت الشرطة الأربعاء، موضحة أن الحادث وقع بسبب “حمولة زائدة وسوء الأحوال الجوية”.

وكتبت الشرطة في بيان على منصة “إكس” (تويتر سابقا) أنه تم إنقاذ تسعة من ركاب المركب البالغ عددهم 34 فيما تتواصل عمليات البحث عن ناجين.

وكان المركب ينقل الفحم ومواد غذائية والسمك عندما وقع الحادث قرابة الساعة الخامسة صباحا (الثانية ت غ) على ما أوضحت الشرطة.

وأضاف المصدر “يرجح أن يكون الحادث عائدا إلى الحمولة الزائدة وسوء الأحوال الجوية” مشيرا إلى ان 34 شخصا كانوا على متن الزورق.

وتابع “نناشد الأفراد الذين يستقلون وسائل النقل المائية ارتداء سترات النجاة دوما وتجنب الحمولة الزائدة”.

وقضى ما لا يقل عن 26 شخصا في كانون الأول/ديسمبر 2020 عندما غرق مركبهم في بحيرة البرت التي تشكل الحدود بين أوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية. وتسبب سوء الأحوال الجوية بالحادث يومها.

المصدر
أ ف ب
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2 أغسطس، 2023
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