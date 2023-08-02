وكيل وزارة الداخلية يستقبل رئيس الاركان البنغلاديشي والوفد المرافق له

البرجس يبحث مع رئيس الأركان البنغلاديشي موضوعات مشتركة والمتعلقة بالجانب الأمني

2 أغسطس، 2023
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بحث وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس مع رئيس أركان الجيش في جمهورية بنغلاديش الصديقة الفريق أول الركن إس إم شفيع الدين أحمد عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجانب الأمني.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي إن الفريق البرجس استقبل اليوم الأربعاء الفريق أول الركن شفيع الدين أحمد والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد حيث رحب بضيوفه مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأضافت أنه تمت خلال اللقاء أيضا مناقشة آلية تبادل الخبرات بين البلدين من خلال الاستعانة بالعمالة الفنية البنغلاديشية في مختلف قطاعات وزارة الداخلية وفتح المجال بين الدولتين في ذلك الأمر.

وذكرت أن الفريق أول ركن شفيع الدين أحمد أعرب من جانبه عن تقديره العميق لدولة الكويت على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وعن تطلعه إلى تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الصديقين في ظل العلاقات المتميزة بينهما.

المصدر
كونا
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2 أغسطس، 2023
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