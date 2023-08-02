سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الصيني بضحايا الفيضانات في بكين

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الصيني بضحايا الفيضانات في بكين

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة بكين وما أسفرت عنه من سقوط العديد من الضحايا والإصابات وتدمير للمرافق العامة.

راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من احتواء وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة بكين وما أسفرت عنه من سقوط العديد من الضحايا والإصابات وتدمير للمرافق العامة.

راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من احتواء وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.