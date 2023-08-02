مجلس الأمة يعقد جلسة خاصة اليوم لمناقشة ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية الملحقة والمستقلة

يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم لمناقشة 4 تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن الميزانية العامة للدولة والجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2024/2023.

وتضمن الجدول التقرير الأول للجنة الميزانيات عن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2024، وبيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والمالية النقدية للسنة المالية 2023/2024.

وأدرج التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2023/2024 وعددها (23) مشروعاً بقانون.

كما أدرج التقرير الثالث للجنة الميزانيات عن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2023/2024 وعددها (17) مشروعاً بقانون، بالإضافة إلى التقرير الرابع للجنة عن مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2021/2022، وعددها (5) مشاريع بقانون.