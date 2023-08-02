رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة الخاصة لمناقشة عدد من تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي

رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة الخاصة لمناقشة عدد من تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الأربعاء الجلسة الخاصة لمناقشة عدد من تقارير لجنةالميزانيات والحساب الختامي.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة الخاصة أربعة تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.

وتضمن الجدول تقرير اللجنة عن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2024/2023) وبيان وزيرالمالية عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية للسنة المالية (2024/2023).

كما تضمن تقرير اللجنة بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية (2024/2023).

وأدرج تقرير اللجنة عن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية (2024/2023) إضافة إلى تقرير للجنة عن مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية (2022/2021).

يذكر أن المادة (150) من الدستور تنص على أن “تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية”.