الخارجية الأمريكية تعلن إطلاق مكتب للأمن الصحي العالمي لمكافحة الفيروسات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء رسميا إطلاق مكتب دولي جديد للأمن الصحي العالمي والدبلوماسية الصحية يهدف إلى التعاون الدولي لمكافحة الفيروسات بشتى أنواعها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن المكتب الجديد يعنى بتقوية هيكل الأمن الصحي العالمي للوقاية الفعالة من الأمراض المعدية بما في ذلك فيروس نقص المناعة المكتسب (إيدز) وكشفها ومكافحتها والاستجابة لها من خلال الاستفادة من المساعدات الخارجية الأمريكية وتنسيقها.

وأضاف بلينكن أن المكتب يسعى إلى تعزيز التعاون الدولي القوي وتعزيز الحماية للولايات المتحدة والمجتمع العالمي ضد التهديدات الصحية من خلال الأنظمة والسياسات المعززة.

وأوضح أن جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) أكدت على الدور الحيوي الذي يجب أن تلعبه الولايات المتحدة في معالجة قضايا الصحة العالمية والأمن الصحي مشيرا إلى أن المكتب الجديد سيوفر صوتا موحدا للقيادة بشأن الأمن الصحي العالمي والدبلوماسية ويجمع بين نقاط القوة والوظائف والموظفين والموارد من مختلف المكاتب.

وذكر الوزير الأمريكي أن مكتب الأمن الصحي العالمي سيكون برئاسة المنسق العالمي للايدز في الولايات المتحدة السفير جون نكنغاسونغ ويقدم تقاريره مباشرة إلى وزير الخارجية.

وأشار إلى أن المكتب الجديد سيسعى إلى دمج الأمن الصحي العالمي بسلاسة كعنصر أساسي في الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة مما يؤكد التزام وزارة الخارجية بالنهوض بصحة الإنسان في جميع أنحاء العالم.