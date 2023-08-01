السنغالي ساديو ماني

النصر يعلن رسميا تعاقده مع السنغالي ماني جناح بايرن ميونيخ

1 أغسطس، 2023
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أعلن النصر وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع السنغالي ساديو ماني جناح بايرن ميونيخ.

ونشر النصر فيديو عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر حمل عنوان “بصـوووووت واحد: ساديو ماني نصراوي”.

واستعرض الفيديو صوت الجماهير تهتف باسم ماني الذي رد عليهم قائلا “لا أطيق الانتظار لسماع صوتكم في الملعب”.

ويأتي انضمام ماني، البالغ عمره ‭‭‭31‬‬‬ عاما ولاعب ليفربول السابق، إلى النصر في فترة الانتقالات الحالية بعد انضمام الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر والقادم من ساحل العاج سيكو فوفونا من لانس والبرازيلي أليكس تيليس ظهير مانشستر يونايتد.

وأصبح الدوري السعودي جاذبا للنجوم منذ انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية السابقة.

المصدر
رويترز
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1 أغسطس، 2023
0 7 أقل من دقيقة

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