الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة

مجلس الجامعات الخاصة: فتح باب التسجيل لخطة البعثات الداخلية للعام الدراسي 2024/2023

1 أغسطس، 2023
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أعلنت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة عن فتح باب تسجيل لخطة البعثات الداخلية لحملة الثانوية العامة للعام الدراسي (2024/2023) أعتبارا من ظهر يوم غد الأربعاء حتى 13 أغسطس الحالي إلكترونيا.

وقالت الامانة عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء إن على الراغبين بالتسجيل الاطلاع على النسب والتخصصات المطروحة في خطة البعثات الداخلية لحملة شهادة الثانوية العامة للقسمين العلمي والادبي زيارة الموقع الالكتروني (http://www.puc.edu.kw).

وأضافت ان التخصصات تتضمن برامج اكاديمية للبكالوريوس الى جانب برامج الدبلوم مبينة أن اتمام عملية التقديم لا تعني القبول في خطة البعثات.

المصدر
كونا
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1 أغسطس، 2023
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