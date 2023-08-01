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السعودية تقدم دعما اقتصاديا لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار

1 أغسطس، 2023
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أعلنت السعودية اليوم الثلاثاء تقديمها دعما اقتصاديا لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار بهدف المساعدة في معالجة عجز الموازنة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك يأتي استجابة لطلب حكومة اليمن لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها ودعما لمجلس القيادة الرئاسي ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن.

وأكدت المملكة ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني وتحسين الاقتصاد اليمني ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني.

المصدر
وكالات
الوسوم
1 أغسطس، 2023
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