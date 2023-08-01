وزير الأوقاف يصدر قرارا يسمح بالندب والنقل الداخلي بين إدارات قطاع “شؤون القرآن الكريم” خلال شهري يوليو وأغسطس وعطلة الربيع

أصدر وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري قرارا وزاريا يسمح بالندب والنقل الداخلي ما بين وإلى إدارات قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية والمراكز التابعة لها خلال شهري يوليو وأغسطس وخلال عطلة الربيع بعدما كان قاصرا على شهر يونيو فقط من كل عام.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية سلمان الكندري في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن تقديم طلبات النقل سيكون متاحا من خلال بوابة وزارة الأوقاف الإلكترونية بصفة مستمرة على أن تصدر قرارات النقل والندب فيها خلال الفترتين التي حددها القرار.

وأوضح الكندري أن هذا القرار جاء متسقا مع رؤية وزارة الأوقاف لتطوير المنظومة الادارية في هذا القطاع الحيوي ولضمان سير العمل بفعالية وكفاءة لتحقيق الإنجازات في قطاع الدراسات من ناحية التثقيف الشرعي في الفقه والتفسير والسيرة النبوية الشريفه.

وأكد حرص الوزارة بتوجيهات الوزير المطيري على توفير بيئة جاذبة وممكنة لجميع الموظفين والمتعاملين مع الوزارة والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتبني المبادرات الإبداعية تحقيقا لرؤية الوزارة بالريادة في العمل الإسلامي.