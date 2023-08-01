إيران تعلن عطلة رسمية مدة يومين بسبب ارتفاع درجة الحرارة

أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء عطلة في البلاد ليومي الاربعاء والخميس من الأسبوع الجاري بسبب تسجيل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.

ونقلت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي قوله إن الحكومة قررت تعطيل الدوام في جميع انحاء البلاد يومي ال2 وال3 من اغسطس الجاري بسبب الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة.

وأوضح بهادري جهرمي أن القرار جاء بعد اقتراح من وزارة الصحة وموافقة الحكومة على العطلة للحفاظ على سلامة المواطنين.

ومن جانبها دعت وزارة الصحة الإيرانية المواطنين خاصة الاطفال وكبار السن إلى تجنب الخروج من المنازل لا سيما في ساعات ذروة ارتفاع درجة الحرارة للحفاظ على سلامتهم.

ويتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة في العاصمة طهران غدا الاربعاء 40 درجة مئوية فيما ستسجل بعض المناطق الجنوبية 50 درجة.