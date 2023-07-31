نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع يبحث مع رئيس الأركان البنغلاديشي تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين

وزير الدفاع يبحث مع رئيس الأركان البنغلاديشي تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين

31 يوليو، 2023
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استقبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح مساء اليوم الإثنين معالي رئيس أركان الجيش في جمهورية بنغلاديش الصديقة الفريق أول الركن إس إم شفيع الدين أحمد والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما تم بحث أوجه التعاون والعمل المشترك بين الجانبين، لا سيما ما يتعلق منها في المجال العسكري، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من القضايا والموضوعات ضمن محور الزيارة.

وحضر اللقاء عدد من كبار قادة الجيش.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع يبحث مع رئيس الأركان البنغلاديشي تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين
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31 يوليو، 2023
0 13 أقل من دقيقة

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