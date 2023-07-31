وزير الخارجية العراقي: علاقاتنا بدول الخليج ممتازة وقوية

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الاثنين أن العلاقات التي تربط العراق بدول الخليج ممتازة وقوية داعيا الشركات الخليجية للعمل والاستثمار في شتى القطاعات داخل العراق.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن لدى بلاده خططا واضحة لتطوير العلاقات الخليجية العراقية وحمايتها مؤكدا أن هذه العلاقات لم تكن في يوم من الايام موجهة ضد طرف ما بل على العكس كانت سببا بتعزيز العلاقات الاقليمية ولاسيما العلاقات مع ايران وتركيا.

ودعا الوزير العراقي الشركات الخليجية للاستثمار في بلاده في شتى القطاعات والمجالات ولا سيما قطاع انتاج الغاز والبتروكيمياويات مؤكدا انه بحث مع البديوي الهواجس الامنية لبعض تلك الشركات وسبل ضمان عملها مستقبلا في العراق.

وأشار الى ان ملف الربط الكهربائي مع دول الخليج كان على جدول اعمال المباحثات اليوم وبشقيه الربط مع شبكة الكهرباء الخليجية عبر الكويت والبصرة والربط المباشر مع المملكة العربية السعودية معربا عن امله بالوصول سريعا الى المراحل النهائية في اعمال المشروعين.

بدوره قال البديوي إن العلاقات الخليجية العراقية علاقات تاريخية بروابط دينية واخوية وان معيار أهميتها يأتي من التوجيهات المتكررة والواضحة من قادة دول مجلس التعاون للمضي قدما فيها وتطويرها والعمل على ضمان امن واستقرار العراق وازدهاره ورفاه شعبه.

وبين أن المباحثات مع الوزير العراقي اليوم تطرقت إلى خطة العمل المشتركة الموقعة بين الجانبين في ابريل من العام 2019 والتي تعد اداة لتامين السبل المثلى للتعاون في جميع المستويات بما فيها الاقتصادية والسياسية والامنية والثقافية والاكاديمية والصحية فضلا عن مجلات الطاقة والزراعة مبينا أن من أبرز ثمار تلك الخطة هو مشروع الربط الكهربائي والاتفاقية التي وقعت في جال المقاييس والمواصفات.

وأشار إلى انه وجه دعوة للوزير العراقي للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الخليجي العراقي في الشارقة والمقرر انعقاده في الـ 27 من سبتمبر المقبل معربا عن امله بان يكون المنتدى حجر زاوية لعلاقات اقتصادية متينة بين دول الخليج والعراق وركيزة لتوطيد العلاقات بين القطاعين الخاصين في كلا الجانبين.

وأضاف “نحن فخورون بمشروع الربط الكهربائي لأنه مشروع طموح يمكن أن يساعد العراق وأعرب عن أمله بدخول العراق في مشاريع وخطط أخرى للدمج الاقتصادي مع دول الخليج.

ووصل البديوي إلى العراق اليوم في زيارة رسمية التقى خلالها وزير الخارجية العراقي.