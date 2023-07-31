رئيس الوزراء العراقي يبحث مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي التنسيق الأمني ومحاربة المخدرات وقضايا أخرى

رئيس الوزراء العراقي يبحث مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي التنسيق الأمني ومحاربة المخدرات وقضايا أخرى

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات وفي مقدمتها التنسيق الأمني ومكافحة المخدرات فضلا عن التعاون في المجالات الثقافية والاكاديمية والفنية.

وذكرت رئاسة الوزراء العراقية في بيان لها أن السوداني أكد خلال اللقاء حرص العراق على بناء شراكات جادة مع الدول الشقيقة والصديقة وسعي حكومته للانفتاح على محيطها العربي والاقليمي والدولي وفق ما تتطلبه المرحلة الحالية من تضافر للجهود ازاء مواجهة مختلف التحديات والأزمات.

ودعا السوداني إلى مواصلة التنسيق مع دول مجلس التعاون والدول الأخرى في مجال استرداد الاموال العراقية المنهوبة والمطلوبين للقضاء العراقي بقضايا الفساد ضمن خطط الحكومة في مكافحة الفساد والتصدي له.

وأشار إلى أن مؤتمر بغداد 2023 للتكامل الاقتصادي والاستقرار الاقليمي المقبل يحظى بأهمية كبيرة لأنه سيركز على تنمية الشراكات الاقتصادية بين دول المنطقة والعالم.

من جانبه أعرب البديوي عن ارتياح دول المنطقة لما وصفها بالسياسات المشجعة للحكومة العراقية وحرصها على تعزيز أمن المنطقة بما يسهم في استقرار شعوبها ونمائها.

ولفت الى أهمية منتدى الاعمال الخليجي العراقي الذي سيعقد بالشارقة في سبتمبر المقبل والذي سيعضد من الشراكات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والعراق.

ووصل البديوي إلى العراق اليوم في زيارة رسمية التقى في مستهلها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وبحث معه عدد من الملفات المشتركة.