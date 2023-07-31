مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم فض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة

مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم فض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة

عقــد مجلـــس الــــوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الأثنين 31 /7 /2023 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ/ أحمد نواف الأحمـد الصـبــاح ـ رئيـــس مجلـس الـوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة / عيسى أحمد الكندري بما يلي:

بمناسبة الـذكـرى الـ (33) للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت والتي تصادف يوم الأربعاء المقبل ، فإن دولة الكويت قيادة وشعباً تستذكر بكل ألم ومرارة جريمة الغدر التي ارتكبها جيش النظام العراقي فجر الثاني من أغسطس عام 1990، ويستذكر مجلس الوزراء بكل تقدير وإجلال الدور البارز الذي قام به سمو الأمير الراحل الشيخ/ جابر الأحمد الجابر الصباح وسمو الأمير الوالد الراحل الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح وسمو الأمير الراحل الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراهم في العمل على تحرير دولة الكويت من براثن الاحتلال .

ويستحضر مجلس الوزراء صمود الشعب الكويتي وتضحياته البطولية في مواجهة العدوان الغادر والذي يعد نموذجاً للوحدة الوطنية .

كما يستذكر مجلس الوزراء التضحيات الجسام التي قام بها شهداء الكويت الأبرار الذين قدموا دمائهم الزكية فداءً للكويت ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته .

وإذ يجدد مجلس الوزراء بالغ امتنانه وتقديره لكل من ساهم من الدول الشقيقة والصديقة في تحرير وطننا العزيز وعودة الحق إلى أصحابه، داعياً المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله .

وبحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة، حيث استعرض مجريات جلسات مجلس الأمة التي عقدت أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضيين والتي تم من خلالها إقرار بعض الاقتراحات بقوانين ومشروع قانون، وفي هذا الشأن شدد مجلس الوزراء على ضرورة تعزيز العمل المشترك المثمر واستمرار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، مؤكداً حرصه على مد يد التعاون الصادق البناء بين الحكومة ومجلس الأمة معرباً عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون البناء بين السلطتين لكل ما فيه خير ومصلحة ورفعه شأن الكويت .

واطلع مجلس الوزراء على كتاب رئيس مجلس الأمة / أحمد عبدالعزيز السعدون المرفق به ملاحظات السادة أعضاء مجلس الأمة بشأن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر ( 2023 – 2027 ) ، وقرر مجلس الوزراء تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة / د. سعد حمد البراك بدراستها بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن .

هذا وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم فض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة وذلك عقب انتهاء مجلس الأمة من جلسته الخاصة المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 2 /8 /2023 ورفعه لسمو ولي العهد حفظه الله.