مكتب المجلس يعقد اجتماعا برئاسة السعدون

عقد مكتب المجلس اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الأمة احمد عبدالعزيز السعدون .

وحضر الاجتماع نائب رئيس المجلس محمد براك المطير و أمين سر المجلس الدكتور مبارك حمود الطشة ومراقب مجلس الأمة الدكتور محمد هادي الحويلة ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية شعيب شباب المويزري ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مهند طلال الساير ورئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد العنزي وأمين عام مجلس الأمة خالد بو صليب ورئيس قسم مكتب المجلس الدكتورة حنان الدغيشم.

واستعرض مكتب المجلس بعض المخالفات الإدارية في الأمانة العامة وتوصيات لجان التحقيق بشأنها، واتخذ المكتب بعض القرارات الإدارية التصحيحية بهذا الخصوص.

واعتمد المكتب مشروع ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2024/ 2025.