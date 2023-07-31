من حرائق الغابات في ولاية هاطاي

تركيا: السيطرة على حريق غابات بولاية هطاي

31 يوليو، 2023
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تمكنت فرق الإطفاء التركية اليوم الاثنين من السيطرة على حريق غابات اندلع بمنطقة بلن بولاية (هطاي) جنوب البلاد.

وقالت وكالة (الأناضول) التركية إن تطاير بقايا جمرات من أحد المنازل بالمنطقة تسبب في اندلاع الحريق الذي امتد إلى الغابة.

وأضافت أن فرق الإطفاء المكونة من 30 سيارة و3 مروحيات توجهت إلى المنطقة بعد تلقيها بلاغا باندلاع الحريق ونجحت في إخماد الحريق بتدخل بري وجوي موضحة أن الحريق ألحق أضرارا ب 5 دونمات من الغابات.

وذكرت الوكالة أن السلطات المحلية قامت أيضا بإيقاف أحد الأشخاص للاشتباه في تسببه في الحريق.

وكانت بلدية أنطاليا قد أعلنت أن النيران دمرت حوالي 180 هكتارا بعد أن اندلعت حرائق غابات في جنوب تركيا الأسبوع الماضي في ساحل أنطاليا جنوبي تركيا على البحر المتوسط.

المصدر
وكالات
الوسوم
31 يوليو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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