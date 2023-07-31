وزير الدفاع الروسي: موسكو كثفت ضرباتها في أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الإثنين أن الضربات على المنشآت العسكرية الأوكرانية “ازدادت بشدة” رداً على الهجمات على الأراضي الروسية.

وقال شويغو إنّ “كثافة ضرباتنا على المنشآت العسكرية الأوكرانية، بما فيها تلك التي تدعم هذه الأعمال الإرهابية، ازدادت بشدة”.

وكان يؤشر خصوصاً الى هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت شبه جزيرة القرم أو الأراضي الروسية، كما حدث في موسكو الأحد حيث لحقت أضرار طفيفة بمبنيَين في حي تجاري.

وقال “نظراً لتطور الوضع، تمّ اتخاذ خطوات إضافية لتحسين الدفاعات ضد الهجمات الجوية والبحرية”.

كما أكد أنّ الهجوم الأوكراني المضاد الذي بدأ في أوائل حزيران/يونيو بعد أشهر من الاستعداد، “غير مثمر”، مشيراً إلى أنّ “الأسلحة الغربية المقدَّمة لا توصل إلى النجاح، بل تؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع”.

وفي وقت سابق، وصف الكرملين هجمات الطائرات المسيّرة التي استهدفت موسكو بأنّها “أعمال يائسة” من قبل أوكرانيا بسبب نكسات في الميدان.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اعتبر الأحد أن هذه الضربات تؤشر الى وصول الحرب الى داخل روسيا.

وقال “تدريجيا، الحرب تعود الى أرض روسيا، (تطال) مراكزها الرمزية وقواعدها العسكرية، وهذا مسار لا مفرّ منه، طبيعي، وعادل بلا ريب”.