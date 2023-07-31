وكيل وزارة الدفاع بالندب خلال استقبالها رئيس أركان الجيش لجمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة

وكيل وزارة الدفاع بالندب تستعرض مع رئيس الأركان بجمهورية بنغلاديش أوجه التعاون الثنائي

31 يوليو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

استعرضت وكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخة الدكتورة شمايل أحمد خالد الصباح مع رئيس أركان الجيش لجمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة الفريق أول الركن إس إم شفيع الدين أحمد أوجه التعاون والعمل الثنائي بين البلدين الصديقين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الشيخة شمايل الصباح استقبلت الفريق أول شفيع الدين أحمد والوفد المرافق له إذ تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك اضافة إلى استعراض أوجه التعاون والعمل الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين.

وحضر اللقاء رئيس الأركان العامة لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن الدكتور خالد الكندري وعدد من قيادات الجيش.

المصدر
كونا
الوسوم
31 يوليو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

السيسي يدعو موسكو وكييف إلى إيجاد “حلول عاجلة” لأزمة الحبوب

28 يوليو، 2023

الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للفلسطينيين

16 يوليو، 2023

طقس البلاد شديد الحرارة نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا في عطلة عيد الأضحى المبارك

27 يونيو، 2023

أنشيلوتي: “التشكيك ببنزيمة لا معنى له

20 مايو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى