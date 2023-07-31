وكيل وزارة الدفاع بالندب تستعرض مع رئيس الأركان بجمهورية بنغلاديش أوجه التعاون الثنائي

استعرضت وكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخة الدكتورة شمايل أحمد خالد الصباح مع رئيس أركان الجيش لجمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة الفريق أول الركن إس إم شفيع الدين أحمد أوجه التعاون والعمل الثنائي بين البلدين الصديقين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الشيخة شمايل الصباح استقبلت الفريق أول شفيع الدين أحمد والوفد المرافق له إذ تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك اضافة إلى استعراض أوجه التعاون والعمل الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين.

وحضر اللقاء رئيس الأركان العامة لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن الدكتور خالد الكندري وعدد من قيادات الجيش.