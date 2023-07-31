هيئة الزراعة: السماح لسفن الصيد الكويتية المرخص لها بصيد الروبيان في المنطقة الاقتصادية الخاصة اعتبارا من يوم غد

هيئة الزراعة: السماح لسفن الصيد الكويتية المرخص لها بصيد الروبيان في المنطقة الاقتصادية الخاصة اعتبارا من يوم غد

أعلنت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية السماح لسفن الصيد الكويتية المرخص لها بصيد الروبيان في المنطقة الاقتصادية الخاصة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وبدء موسم صيده في المياه الإقليمية الكويتية في الأول من سبتمبر المقبل.

وقال نائب المدير العام للثروة السمكية محسن المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الهيئة أصدرت القرار رقم 695 لسنة 2023 والذي يقضي بالسماح لسفن الصيد الكويتية المرخص لها بصيد الروبيان في المنطقة الاقتصادية الخاصة بعد الحصول على تصريح مسبق من الهيئة.

وأضاف ان موسم صيد الروبيان يبدأ غدا في المنطقة الاقتصادية الخاصة ويستمر حتى نهاية يناير 2024 فيما يبدأ موسم صيد الروبيان في المياه الإقليمية الكويتية في الأول من سبتمبر المقبل لأصحاب تراخيص الجر الخلفي وذلك بعد حظر صيده لأكثر من 6 أشهر حفاظا على ثروات البيئة البحرية وإثراء للمخزون السمكي وزيادة وفرته مستقبلا.