البلدية: غلق 8 محلات وتحرير 8 مخالفات بمنطقة جليب الشيوخ

في اطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق بلدية الكويت ميدانيا بناءا على توجيهات مدير عام بلدية الكويت المهندس سعود الدبوس بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والانظمة .

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية بتنفيذ جولة تفتيشية بمنطقة جليب الشيوخ للتأكد من مدى التزام الاسواق والمحلات بشروط وضوابط البلدية .

وفي هذا السياق أوضح نائب المدير العام لقطاع الرقابة والتفتيش بالإنابة ومدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بمحافظة الفروانية د. ناصر الرشيدي بأن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها بمنطقة جليب الشيوخ على المحلات والاعلانات قد أسفرت عن غلق 8 محلات وتحرير 8 مخالفات لقيامهم بفتح محل قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية .

وأشار إلى مواصلة المفتشين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية واستمرارها لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .