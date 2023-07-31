رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون

رئيس مجلس الأمة يعزي نظيريه في باكستان بضحايا الهجوم الإرهابي

31 يوليو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الاثنين ببرقيتين إلى كل من رئيس الجمعية الوطنية في باكستان راجه برويز أشرف ورئيس مجلس الشيوخ محمد صادق سنجراني عبر فيهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم خيبر شمال غرب باكستان والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأعلنت الحكومة الباكستانية يوم أمس الأحد ارتفاع عدد ضحايا انفجار استهدف مؤتمرا لحزب (جمعية علماء الاسلام) المحافظ في اقليم (خيبر بختونخوا) شمالي البلاد الى ما لا يقل عن 35 قتيلا وأكثر من 200 مصاب.

المصدر
الدستور
الوسوم
31 يوليو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

خالد الطمار يقترح إلزام كافة الجهات الحكومية بإغلاق الإضاءة الزائدة بعد الدوام الرسمي

30 يوليو، 2023

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية توافق على زيادة علاوة الأولاد إلى 100 دينار وإلغاء سقف الـ 7 أبناء

30 يوليو، 2023

فهد المسعود: يجب على الحكومة مراقبة الزيادة المفتعلة في الأسعار وتفعيل دور حماية المستهلك وجعل السوق مفتوحا للمنافسة

30 يوليو، 2023

حمدان العازمي: تقدمت بتعديل على قانون “المفوضية العامة للانتخابات” بإضافة المساس بالصحابة إلى الجرائم التي تمنع المواطن من الترشح

30 يوليو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى