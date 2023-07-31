رئيس مجلس الأمة يعزي نظيريه في باكستان بضحايا الهجوم الإرهابي

بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الاثنين ببرقيتين إلى كل من رئيس الجمعية الوطنية في باكستان راجه برويز أشرف ورئيس مجلس الشيوخ محمد صادق سنجراني عبر فيهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم خيبر شمال غرب باكستان والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأعلنت الحكومة الباكستانية يوم أمس الأحد ارتفاع عدد ضحايا انفجار استهدف مؤتمرا لحزب (جمعية علماء الاسلام) المحافظ في اقليم (خيبر بختونخوا) شمالي البلاد الى ما لا يقل عن 35 قتيلا وأكثر من 200 مصاب.