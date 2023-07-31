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وزارة الصحة: إطلاق حملة التبرع بالدم “معا للأبد سورا للوطن 8” الأربعاء المقبل

31 يوليو، 2023
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أعلنت وزارة الصحة ممثلة في إدارة خدمات نقل الدم عن إطلاق الحملة السنوية للتبرع بالدم (معا للأبد سورا للوطن 8) بعد غد الأربعاء بالتزامن مع الذكرى 33 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت برعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي.

وقالت المدير الطبي في إدارة خدمات نقل الدم الدكتورة حنان العوضي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين أن الحملة ستنطلق في بنك الدم المركزي بالجابرية وفي جميع مراكز التبرع التابعة للادارة من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء حيث سيتم توزيع الهدايا التذكارية على المتبرعين.

وأوضحت أن الحملة تأتي للسنة الثامنة على التوالي في إطار التعاون المشترك بين الوزارة ممثلة في بنك الدم المركزي ومشاركة الجهات ذات المسؤولية المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الحكومي كما تشهد مشاركة السلك العسكري بمختلف جهاته من (الجيش والشرطة والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام)إيمانا منهم بأهمية التبرع وانطلاقا من دورهم الوطني وواجبهم الإنساني.

وأكدت أن هذه الشراكة تأتي ترسيخا لمفهوم العمل الإنساني والتطوعي وتعزيزا للتكافل الاجتماعي ونشر ثقافة التطوع لافتة إلى أن الحملات السابقة شهدت إقبالا كبيرا من المتبرعين.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعبير عن حبهم للكويت والمشاركة في هذه المناسبة الوطنية بصورة عملية من خلال التبرع بالدم وللتذكير ببطولات الشهداء الأبرار مؤكدة أن الحاجة المستمرة للدم بلا انقطاع.

المصدر
كونا
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31 يوليو، 2023
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