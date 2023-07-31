سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس باكستان بضحايا الهجوم الإرهابي

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم خيبر شمال غرب باكستان والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين مؤكدا سموه رعاه الله استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء والذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية.

سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم خيبر شمال غرب باكستان والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين مؤكدا سموه رعاه الله استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء والذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.