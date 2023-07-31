صادرات النفط الكويتي لليابان تسجل ارتفاعا بنسبة 21.1%

اظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الاثنين ارتفاعا في صادرات النفط الخام الكويتي إلى اليابان للمرة السابعة على التوالي في شهر يونيو الماضي بنسبة 21.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 6.89 مليون برميل او (230 ألف برميل يوميا).

وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير اولي ان دولة الكويت باعتبارها ثالث اكبر مزود نفط لليابان صدرت في الشهر الماضي ما نسبته 10.1% من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام مقارنة بنسبة 8.3% في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت ان اجمالي واردات اليابان من النفط الخام ارتفع في يونيو الماضي بنسبة 0.1% على اساس سنوي ليصل إلى 2.28 مليون برميل يوميا للمرة الاولى منذ خمسة اشهر.

واشارت الوكالة إلى ان الشحنات من الشرق الاوسط شكلت في الشهر الماضي نسبة 97.3% من الاجمالي مرتفعة بنسبة 2.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وعادت المملكة العربية السعودية لتكون المورد الأول للنفط لليابان اذ ارتفعت وارداتها بنسبة 3.7% عن العام الماضي لتبلغ 945 ألف برميل يوميا تليها الامارات العربية المتحدة ب863 ألف برميل يوميا بانخفاض بنسبة 5.6%.

وجاءت قطر في المرتبة الرابعة ب110 ألف برميل يوميا تليها منطقة عمليات الخفجي المشتركة ب48 ألف برميل يوميا.

وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية.