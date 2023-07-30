دولة الكويت تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي بشمال غرب باكستان

أعرِبت وزارة الخارجية اليوم الأحد عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم خيبر بختونخوا الواقع شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها رفض دولة الكويت القاطع لجميع أشكال العنف وإلحاق الأذى بالأبرياء وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في كافة ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها الداخلي.

وتقدمت بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.