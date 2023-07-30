الرئيس العراقي يستقبل وزير الخارجية الكويتي في بغداد

الرئيس العراقي يستقبل وزير الخارجية الكويتي في بغداد

استقبل رئيس جمهورية العراق الدكتور عبداللطيف جمال رشيد اليوم الأحد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى عاصمة جمهورية العراق الشقيقة بغداد.

ونقل الشيخ سالم الصباح في مستهل اللقاء أطيب تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وصادق تمنيات سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى فخامته ولجمهورية العراق وشعبها الشقيق ودعواهم بدوام النماء والرخاء والأمن والاستقرار والتقدم والازدهار للعراق وشعبه الشقيق.

وقد تناول اللقاء مجمل أوجه العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وأطر تعزيزها وتطويرها على مختلف الأصعدة وبالاخص في مجالات التجارة والاستثمار والأخذ بمجالات التعاون الثنائي إلى آفاقٍ جديدة تصب في صالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما تناول اللقاء عددا من الملفات العالقة بين البلدين الشقيقين وأطر حلها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويحقق طموحات شعبيهما الشقيقين لا سيما ملف استكمال ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة لما بعد العلامة 162.