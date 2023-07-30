وزير الخارجية الكويتي يلتقي في بغداد رئيس مجلس النواب العراقي

التقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأحد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وعدد من رؤساء وأعضاء اللجان في المجلس وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق إلى العاصمة بغداد.

ونقل وزير الخارجية في مستهل اللقاء أطيب تحيات القيادة في دولة الكويت إلى رئيس مجلس النواب ولجمهورية العراق وشعبها الشقيق وتمنياتها بدوام النماء والرخاء والتقدم والازدهار.

وتناول اللقاء أواصر العلاقات الوثيقة والوشائج العميقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وأطر دعم وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لا سيما التعاون البرلماني والشعبي بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وتم بحث مجالات التعاون الحيوية والمتنوعة لإنماء القطاعات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمنية وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين البلدين على صعيد التنسيق السياسي والبرلماني والتعاون الثقافي والأمني وسبل تعزيز العمل المشترك حيال إنهاء كل الملفات العالقة وإزالة كل ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقات الوثيقة والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وقطع الطريق أمام الممارسات والأصوات التي تهدف إلى الإضرار بالعلاقات بين البلدين.

كما تم بحث كل ما يمكن تحقيقه وإنجازه نحو معالجة كل الملفات العالقة بين البلدين الشقيقين لا سيما استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162.

بدوره أكد وزير الخارجية متانة العلاقات التي تربط البلدين وشعبيهما والقواسم التاريخية المشتركة التي تجمعهما مشيدا بما تشهده مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين من تطور ونماء مستمرين في مختلف المجالات.

كما أكد حرصه على تعميق علاقات الأخوة التاريخية التي تجمع البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين.

من جانبه أثنى رئيس مجلس النواب العراقي على العلاقات المميزة والتاريخية التي تربط دولة الكويت وجمهورية العراق وشعبيهما الشقيقين والتطلع للارتقاء بمستوى التعاون القائم بينهما لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والتنموية والتطلع لعقود مديدة من التعاون والشراكة والتطلعات المشتركة نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا.