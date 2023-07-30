وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الوزراء العراقي في بغداد

التقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأحد مع دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيقة محمد السوداني وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى العاصمة بغداد.

ونقل الشيخ سالم الصباح في مستهل اللقاء أطيب تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وصادق تمنياتهما بدوام النماء والرخاء والأمن والاستقرار للعراق وشعبه الشقيق.

وسلم وزير الخارجية رسالة خطية من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تتصل بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وأطر استكمال ومواصلة المباحثات التي بدأت خلال زيارة دولة رئيس الوزراء العراقي إلى دولة الكويت في شهر نوفمبر 2022 والتي أثمرت عن عودة استئناف مباحثات اللجنة الفنية القانونية الكويتية العراقية المشتركة لاستكمال ترسيم الحدود لما بعد العلامة 162 وبحث سبل الدفع بمسار تعزيز العلاقات الثنائية وحسم القضايا الهامة والعالقة بين البلدين الشقيقين والوصول بها إلى أرقى وأرفع الآفاق في كافة المجالات لاسيما التجارية والاستثمارية والأمنية منها تحقيقا للمنافع المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.