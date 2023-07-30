أُمنية لتجميع البلاستيك تحصل على الدعم من التحالف العالمي للقضاء على البلاستيك

حصلت شركة أُمنية لتجميع البلاستيك الغير هادفة للربح التي اطلقت أول تطبيق الكتروني كويتي لتأسيس نظام لفرز البلاستيك من المصدر لغرس سلوك تجميعه واعادة تدويره لدى الفرد بالمجتمع وهو الحل الأمثل للمحافظة على البيئة من ضرر ردم البلاستيك وكذلك الاستفادة من البلاستيك لخلق قطاع صناعي جديد وهو اعادة التدوير.

صرحت فرح شعبان الرئيس التنفيذي للعمليات في أُمنية أن حصولنا على هذا الاعتماد أتى بعد جهود كبيرة وترشيح من شركة ايكويت للبتروكيماويات كونها راعي استراتيجي للمشروع وهي قطاع مُنتج للبلاستيك فبالتالي تحرص على الاستثمار في كيفية التخلص منه، وان حصولنا على اعتماد هذا التحالف العالمي يُعد اعتراف بأهمية العمل الذي نقوم به وأننا ابتكرنا ما يتناسب مع ثقافتنا كمجتمع مدني متعاون له اسلوب خاص بالتعامل مع النفايات وهذا هو الذي ساهم باعجاب التحالف بأُمنية واعتمادها لتحقيق اقتصاد دائري صحيح ومدروس بالتعاون مع القطاع الحكومي و الخاص.

وختمت شعبان بشكرها وامتنانها لايكويت و التحالف وأكدت ان هذا الاعتماد يزيد من المسؤولية على عاتقنا كوننا أول مشروع في الخليج يحصل على هذا الدعم من هذه الجهة المهمة لنحقق قفزة نوعية مع ذوي الخبرة لتحقيق اهداف الأمم المتحدة وكذلك لتحقيق أُمنية كويت جديدة .