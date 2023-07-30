لبنان: مقتل قيادي في حركة فتح وثلاثة من مرافقيه باشتباكات مخيم عين الحلوة

أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام الرسمية اليوم الأحد مقتل القيادي في حركة فتح الفلسطينية (أبو أشرف العرموشي) وثلاثة من مرافقيه بعد تعرضهم لكمين مسلح في مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين في مدينة (صيدا) جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة في بيان ان الرصاص الطائش طاول بعض المحال والمنازل في أحياء متفرقة من مدينة (صيدا) داعيا الاهالي الى الاتزام بالحيطة والحذر وعدم التجوال في المناطق المجاورة للمخيم المذكور بسبب تساقط الرصاص الطائش والاشتباكات الدائرة فيه.

من جهتها أعلنت قيادة الجيش اللبناني عبر حسابها على موقع (تويتر) ان أحد العسكريين اللبنانيين أصيب بشظايا قذيفة هاون سقطت داخل أحد المراكز العسكرية في مدينة (صيدا) نتيجة الاشتباكات التي تدور في مخيم (عين الحلوة).

وكان قد قتل شخص وجرح ستة آخرون اليوم في الاشتباكات التي تجددت في مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين اثر محاولة اغتيال احد الناشطين الاسلاميين مساء امس السبت وتطورت الأحداث الى اشتباكات مسلحة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف.