وزير الدفاع يصدر قراراً بإلغاء شرط المدة على ترك الخدمة العسكرية للراغبين بإعادة التطوع مع إعتماد رفع شرط السن للالتحاق إلى 55 عاما

وزير الدفاع يصدر قراراً بإلغاء شرط المدة على ترك الخدمة العسكرية للراغبين بإعادة التطوع مع إعتماد رفع شرط السن للالتحاق إلى 55 عاما

ﺃﺻﺪ ﺭﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ فهد الأحمد الصباح قرارا يقضي بإلغاء شرط المدة على ترك الخدمة العسكرية للراغبين بإعادة التطوع من ضباط الصف، والأفراد مع إعتماد رفع شرط سن الإلتحاق ليصبح 55 عاما وذلك وفقا للضوابط التي تقررها رئاسة الأركان العامة للجيش.

ويأتي قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في هذا الشأن بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين في إعادة التطوع بالخدمة العسكرية، وذلك للاستفادة من خبراتهم العلمية والميدانية للنهوض بمستوى الجاهزية والاستعداد في عموم قطاعات الجيش الكويتي.