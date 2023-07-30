النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال ترأسه اجتماعا أمنيا

وزير الداخلية: التعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد

30 يوليو، 2023
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أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الأحد ضرورة بذل المزيد من الجهود وتكثيف المتابعة الأمنية و”التعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد”.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية خلال ترؤس الشيخ طلال الخالد اجتماعا أمنيا مع الوكلاء المساعدين بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس.

وشدد الشيخ طلال الخالد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبذل المزيد من الجهد واليقظة ومواجهة التحديات والمخاطر والتواجد الفاعل والمستمر من أجل تعزيز الأمن في البلاد ومعالجة المشاكل أولا بأول.

ونقل الشيخ طلال الخالد لقيادات المؤسسة الأمنية تحيات وتقدير القيادة العليا للبلاد على عطائهم اللامحدود في حفظ أمن الوطن والمواطنين مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها كافة قطاعات وزارة الداخلية.

المصدر
كونا
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30 يوليو، 2023
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