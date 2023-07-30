النائب خالد الطمار

خالد الطمار يقترح إلزام كافة الجهات الحكومية بإغلاق الإضاءة الزائدة بعد الدوام الرسمي

30 يوليو، 2023
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أعلن النائب خالد الطمار عن تقدمه باقتراح برغبة بإلزام كافة الجهات الحكومية والهيئات والشركات التابعة للدولة والمباني قيد الإنشاء بإغلاق الإضاءة الزائدة عن الحاجة بعد الدوام الرسمي ترشيدا لاستهلاك الكهرباء.

ونص الاقتراح على ما يلي:

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وزيادة الأحمال بصورة كبيرة في ظل المخاوف من التصاعد التدريجي للعجز في الطاقة الكهربائية وتفاديا لحدوث أزمة نقص للطاقة مما يجعل الكويت تستورد الكهرباء من الشبكة الخليجية واتخاذا لخطوات فعلية تقوم بها الحكومة الأمر الذي سينعكس على المواطنين والمقيمين في تعزيز ثقافة الترشيد .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

  1. إلزام كافة الجهات الحكومية والهيئات والشركات التابعة للدولة والمباني قيد الإنشاء بإغلاق الإضاءة الزائدة عن الحاجة بعد الدوام الرسمي ترشيدا لاستهلاك الكهرباء .
  2. تشكيل لجنة متابعة من وزارة الكهرباء والماء تقوم بمتابعة إجراءات الجهات الحكومية والجهات للتنفيذ
المصدر
الدستور
الوسوم
30 يوليو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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