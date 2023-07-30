جامعة الكويت: قبول 8457 طالبا وطالبة للعام الدراسي 2024/2023

أعلن مدير جامعة الكويت الدكتور فايز الظفيري عن اعداد المتقدمين لجامعة الكويت في العام الدراسي 2023 / 2024 بلغت 13230 طالب وطالبة تم قبول 8457 طالب وطالبة منهم، مشيرا الى انه تم قبول 171 طالبا وطالبة في كلية الطب وكانت النسبة الدنيا للقبول 95 في المئة فيما تم قبول 40 طالبا وطالبة في كلية طب الاسنان وكانت النسبة الدنيا للقبول 95.81 في المئة، فيما تم قبول 80 طالبا وطالبة في كلية الصيدلة وكانت النسبة الدنيا للقبول 94.02 في المئة، فيما بلغ عدد المقبولين بكلية العلوم الطبية المساعدة 335 طالبا وطالبة و25 طالبا وطالبة في كلية الصحة العامة.

واشار الظفيري خلال المؤتمر الصحافي لاعلان المقبولين في جامعة الكويت ان عدد المقبولين في كلية الهندسة والبترول 901 طالب وطالبة و135 طالبا وطالبة في كلية العمارة و1430 في كلية العلوم و591 في كلية العلوم الحياتية، لافتا الى ان عدد المقبولين في كلية الحقوق 500 طالب وطالبة و 1010 في كلية التربية و635 في كلية العلوم الادارية و741 في كلية العلوم الاجتماعية و600 طالب وطالبة في كلية الشريعة والدراسات الاسلامية و1263 في كلية الاداب.