وزير الخارجية الكويتي يتوجه إلى بغداد في زيارة رسمية لعقد عدد من اللقاءات وإجراء مشاورات سياسية

وزير الخارجية يتوجه إلى بغداد في زيارة رسمية لعقد عدد من اللقاءات وإجراء مشاورات سياسية

30 يوليو، 2023
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غادر وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح البلاد اليوم الأحد متوجها إلى عاصمة جمهورية العراق الشقيقة بغداد في زيارة رسمية لعقد عدد من اللقاءات مع رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن الشيخ سالم الصباح سيجري أيضا مشاورات سياسية في إطار تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة ولبحث عدد من الموضوعات الحيوية والملفات الهامة محل الاهتمام المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان في وداع وزير الخارجية والوفد المرافق له على أرض المطار كل من نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير نبيل الدخيل وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

المصدر
وزارة الخارجية
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30 يوليو، 2023
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