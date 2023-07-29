مانيه سيغادر بايرن وأوروبا للحاق برونالدو في النصر

نجمٌ جديدٌ سيحط الرحال في الدوري السعودي لكرة القدم مع اقتراب انضمام المهاجم الدولي السنغالي ساديو مانيه الى النصر السعودي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد إعلان ناديه بايرن ميونيخ الألماني السبت انه دخل مفاوضات “لتغيير النادي”.

واستبعد الفريق البافاري مانيه عن تشكيلته التي تخوض مباراة ودية أمام كاواساكي فرونتالي الياباني، كاتبًا على موقع تويتر “ساديو مانيه في مفاوضات لتغيير النادي لذا لن يكون ضمن التشكيلة اليوم”.

بعد موسم عانى فيه من الاصابات في بافاريا التي وصل إليها العام الماضي فقط من ليفربول الانكليزي، اختار السنغالي أن يدير ظهره لأوروبا في سن الـ31 رغم تبقي عامين لنهاية عقده، والالتحاق بالعديد من النجوم في السعودية برواتب خيالية.

سيصل مانيه الى العاصمة الرياض، بحسب عدة تقارير صحافية، بسجل زاخر بالإنجازات بعد احرازه دوري أبطال أوروبا مع ليفربول في 2019 وخوضه نهائيي 2018 و2022، كما رفع معه لقب الدوري الانكليزي 2020 لينهي الفريق جفافًا عن هذا الإنجاز دام 30 عامًا، بالاضافة الى كأس إنكلترا وكأس الرابطة.

صنع لنفسه اسمًا مع الـ”ريدز” الذي سجّل له 120 هدفًا في 269 مباراة وشكّل مع المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو، المنتقل بدوره الى الاهلي السعودي هذا الصيف، ثلاثيًا فتاكًا في الهجوم.

ولكن في صيف 2022، عندما فاز بجائزة أفضل لاعب إفريقي، قرّر مانيه خوض تحد جديد، وقد أشارت بعض الشائعات في حينها الى أنه سئم من التواجد تحت الاضواء مع صلاح في آنفيلد والتي كانت مسلّطة أكثر على المصري.

كان وصوله الى بايرن مقابل 32 مليون يورو مرتقبًا، بعد أن خسر النادي خدمات مهاجمه الفتاك البولندي روبرت ليفاندوفسكي لصالح برشلونة الاسباني.

بعد بداية قوية مع الفريق في المباريات الاولى، بدأت الامور تتغير للسنغالي في بافاريا، قبل أن يتعرض لإصابة في ساقه في تشرين الثاني/نوفمبر لينقلب موسمه رأسًا على عقب.

حرمته الاصابة من المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم في قطر أواخر السنة الماضية. عاد في أواخر كانون الثاني/يناير من العام الحالي قبل أن يغيب عن بعض المباريات بسبب الاصابة أيضًا.

ورغم أنه أضاف لقب الدوري الالماني في نهاية المطاف الى خزينته، فإن مروره في بافاريا تلطّخ أيضًا بالمشادة مع زميله لوروا سانيه في غرفة تبديل الملابس بعد الخسارة ضد مانشستر سيتي الانكليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ما أدى الى تغريمه 350 ألف يورو من قبل ناديه.

أنهى موسمه مع بايرن مع 12 هدفًا في 38 مباراة في جميع المسابقات.

أسرع هاتريك في البرميرليغ

وُلد مانيه، وهو ابن إمام قريته بامبالي بالقرب من نهر كازامانس والحدود مع غينيا بيساو، عام 1992، وكان يمارس كرة القدم في طفولته بواسطة بعض أنواع الفاكهة ذات الشكل الدائري لعدم وجود كرة فعلية.

وقّع على أول عقد احترافي له مع ميتز الفرنسي في 2012. هبط الفريق في نهاية الموسم الى الدرجة الثانية لينتقل اللاعب الى سالزبورغ النمسوي مقابل أربعة ملايين يورو.

خاض معه أولى مبارياته في دوري الابطال وساهم في تتويجه بلقب الدوري المحلي عام 2014 وسجل معه 45 هدفًا في 87 مباراة.

انتقل بعدها الى الدوري الانكليزي من بوابة ساوثمبتون (2014-2016) وسجّل في صفوفه 25 هدفًا في 74 مباراة.

لكن احدى أبرز لحظاته كانت في 16 أيار/مايو 2015 عندما سجل الثلاثية “هاتريك” الاسرع في تاريخ الـ”برميرليغ” والتي لا تزال صامدة حتى الآن، في غضون دقيقتين و56 ثانية في مرمى أستون فيلا (6-1).

دوليًا، يعتبره البعض أفضل لاعب في تاريخ السنغال وقد ساهم في تتويج “أسود التيرانغا” أبطالا لإفريقيا عام 2022 على حساب مصر وزمليه حينها في ليفربول صلاح بركلات الترجيح، وذلك بعد خسارتهم نهائي العام 2019 ضد الجزائر.

بالاضافة الى رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، سينضم مانيه في النصر الى لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش القادم من إنتر الايطالي، العاجي سيكو فوفانا من لنس الفرنسي والظهير البرازيلي أليكس تيليس من مانشستر يونايتد الانكليزي.