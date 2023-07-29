سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

29 يوليو، 2023
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غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه البلاد اليوم متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.

ويرافق سموه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء.

المصدر
كونا
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29 يوليو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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