رئيس مجموعة فاغنر الروسية يشيد بانقلاب النيجر ويعرض خدماته

أشاد يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة بالانقلاب العسكري في النيجر ووصفه بأنه نبأ سار وعرض خدمات مقاتليه لفرض النظام هناك.

ولا يزال بريجوجن يمارس أنشطته رغم تمرد لم يكتمل قاده ضد كبار الضباط في الجيش الروسي الشهر الماضي.

جاء ذلك في رسالة صوتية بثتها قنوات تابعة لفاغنر على تطبيق تيليجرام وقالت إنها لبريجوجن لكنه لم يشر إلى أي تورط للمجموعة في الانقلاب، الذي وصفه بأنه لحظة طال انتظارها للتحرر من المستعمرين الغربيين وقام بما بدا وكأنه دعوة لمقاتليه للمساعدة في حفظ النظام.

وجاء في الرسالة التي نشرت يوم الخميس “ما حدث في النيجر لم يكن سوى كفاح شعب النيجر ضد مستعمريه، ضد المستعمرين الذين يحاولون فرض قواعد حياتهم عليه وعلى ظروفه وإبقاءه في الحالة التي كانت عليها أفريقيا منذ مئات السنين”.

وجاء في الرسالة “إنهم ينالون استقلالهم اليوم. ستعتمد الخطوات الباقية بلا شك على مواطني النيجر ومدى فعالية الحكم، لكن الشيء الرئيسي هو أنهم تخلصوا من المستعمرين”.

كان قادة الانقلاب في النيجر قد أعلنوا الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسا جديدا للدولة أمس الجمعة، قائلين إنهم أطاحوا بالرئيس محمد بازوم، في الانقلاب العسكري السابع في غرب ووسط أفريقيا في أقل من ثلاث سنوات.

وأعلنت النيجر استقلالها التام عن فرنسا في 1960، وهي واحدة من أفقر دول العالم لكنها تضم بعضا من أكبر احتياطيات اليورانيوم.

وشكلت الرسالة الصوتية أحدث علامة على أن بريجوجن ورجاله لا يزالون نشطين في أفريقيا التي لديهم فيها عقود أمنية في بعض البلدان مثل جمهورية أفريقيا الوسطى.

كان بريجوجن قد قال في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الأفريقية نُشرت على الإنترنت منذ أيام إن فاغنر مستعدة لزيادة وجودها في أفريقيا وإن مجموعة جديدة من مقاتليها وصلت إلى جمهورية أفريقيا الوسطى قبل استفتاء دستوري.

وعبرت بعض الدول، مثل فرنسا والولايات المتحدة، عن مخاوفها من أنشطة مجموعة فاغنر في أفريقيا. وتتهم واشنطن فاغنر بارتكاب جرائم وحشية وفرضت عليها عقوبات. ويقول بريجوجن إن مجموعته تعمل بشكل قانوني.

الثناء على بوتين

وبدا أن بريجوجن (62 عاما) لا يزال يتنقل بحرية رغم تصريحات الكرملين الشهر الماضي عن انتقاله إلى روسيا البيضاء المجاورة حيث بدأ بعض رجاله بالفعل في تدريب جيشها.

وتفاخر بريجوجن في رسالته الصوتية بما وصفه بكفاءة فاغنر في مساعدة الدول الأفريقية على الاستقرار والتطور.

وفي تصريحات جديدة لقناة أفريك ميديا ​​ومقرها الكاميرون أمس الجمعة، أشاد بريجوجن بالطريقة التي سارت بها القمة الأفريقية الروسية التي احتضنتها مدينة سان بطرسبرج واختتمت فعالياتها أمس الجمعة، وأثنى على الرئيس الروسي فلاديمير ببوتين لتأسيس ما وصفه بعلاقات عمل فردية قائمة على الثقة مع القادة الأفارقة.

وقال على قنوات فاجنر على تيليجرام “المنتدى سار بشكل جيد وينبغي أن نرى نتائجه في المستقبل القريب”، مشيرا إلى أن مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر أصبحت “أكثر استقلالية”.

وقال محللون إن ظهور بريجوجن يشير إلى أن مجموعته ستواصل لعب دور في تعزيز أجندة السياسة الخارجية لروسيا في أفريقيا.