اختتام فعاليات التمرين المشترك في مكافحة الإرهاب “رماح الحق 14”

اختتمت فعاليات التمرين المشترك في مكافحة الإرهاب (رماح الحق/14)، المنعقد بالمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، والذي نفذته وحدات تابعة للواء المغاوير/25 الكويتي، ووحدات مجموعة الملك عبدالله الثاني التابعة للقوات الخاصة الملكية الأردنية.

بحضور آمر لواء المغاوير العميد الركن ناصر العتيبي ومساعد المحلق العسكري الكويتي في عمّان، وقائد مجموعة الملك عبد الله الثاني القوات الخاصة الملكية العقيد الركن هشام الحنيطي، وعدد من ضباط القوات المسلحة من الجانبين.

ويهدف التمرين الذي استمر لمدة أسبوعين إلى ترسيخ وتنمية قدرات مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات بين المشاركين في الفعاليات التي تم التدرب عليها والذي يأتي امتداداً لسلسلة من التمارين المشتركة بين البلدين الشقيقين.

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