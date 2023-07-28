دمار في أوكرانيا جراء القصف الروسي

قطر تقدم 100 مليون دولار لدعم الوضع الإنساني في أوكرانيا

29 يوليو، 2023
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قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم الجمعة إن قطر ستقدم 100 مليون دولار أمريكي للمساعدة في تخفيف الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر) بختام زيارته إلى أوكرانيا أن الدوحة “ستخص 50 منحة دراسية جامعية للطلبة الأوكرانين للدراسة في قطر”.

وقال إن زيارته إلى أوكرانيا مثمرة وأنه ناقش مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعد من المسؤولين الأوكرانين مستجدات الأزمة الأوكرانية – الروسية.

كان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري قد وصل اليوم إلى كيف في زيارة رسمية ضمن جهود الدوحة لتهدئة ومعالجة التبعات الإنسانية للأزمة الروسية الأوكرانية.

المصدر
وكالات
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29 يوليو، 2023
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