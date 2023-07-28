ترامب يتعهد مواصلة السباق الرئاسي حتى لو حكم عليه

اكد الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الجمعة أنه لن يتراجع عن ترشحه للبيت الأبيض في حال ادانته والحكم عليه في أي من التحقيقات الجنائية القائمة ضده.

وسئل ترامب (77 عاما) المرشّح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري لعام 2024، عن الاتهامات الفدرالية والتهم التي يواجهها بعد يوم من إضافة المدعين الفدراليين ثلاث تهم جنائية إلى لائحة الاتهام الموجهة ضده والمتعلقة بقضية الوثائق السرية.

وقال الرئيس السابق في مقابلة مع المذيع اليميني جون فريدريكس عبر الإذاعة ردا على سؤال إن كان سيوقف حملته في حال الحكم عليه، “كلا على الإطلاق. لا يوجد في الدستور ما يقول إنه يمكن ذلك”.

وأضاف “حتى المجانين في اليسار المتطرف يقولون كلا على الإطلاق وإن هذا لن يوقفني (..) هؤلاء الناس مرضى. ما يفعلونه مروع للغاية”.

واوضح ترامب أن رؤساء سابقين من بينهم باراك اوباما وجورج دبليو بوش قاموا “بأخذ وثائق”، مشيرا الى أن أسلافه اقدموا على سلوك مشابه للجرائم التي تم اتهامه بارتكابها.

وقال “لم يمر أحد بهذا. هذا جنون”.

وسبق أن وجه الاتهام إلى ترامب مطلع حزيران/يونيو في إطار هذا الملف. لكن في وثيقة قضائيّة نُشرت الخميس، يتّهم المدّعون الفدراليّون الرئيس السابق بأنّه حاول محو لقطات كاميرا مراقبة من مقرّ إقامته في فلوريدا، تجنّبا لوقوعها في أيدي المحقّقين.

ويُتّهم ترامب واثنان من مساعديه بأنّهم طلبوا من موظّف في مقرّ الإقامة “حذف لقطات كاميرا مراقبة من نادي مارالاغو تجنّبا لتسليم هذه الصور” للقضاء.