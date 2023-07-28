الاهلي السعودي يضم الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي

أعلن نادي أهلي جدة العائد حديثًا الى الدوري السعودي لكرة القدم، الجمعة، تعاقده مع الجناح الدولي الجزائري رياض محرز المتوج الموسم المنصرم مع مانشستر سيتي بطلا للدوري الانكليزي ودوري أبطال أوروبا.

نشر النادي السعودي عبر حسابه على تويتر فيديو يظهر فيه الجزائري يرتدي قميص الفريق مرفقًا بعبارة “انتهى الانتظار، رياض حقيقة” بعد خمسة مواسم في سيتي حقق خلالها 11 لقبًا.

وأشارت تقارير الى ان الصفقة بلغت 30 مليون جنيه استرليني (38.6 مليون دولار).

نقل بطل إنكلترا عن اللاعب قوله “أتيت الى سيتي للفوز بالألقاب والاستمتاع بكرة القدم وقد حققت كل ذلك وأكثر”.

تابع أفضل لاعب في إنكلترا عام 2016 “أمضيت خمسة أعوام لا تُنسى مع هذا النادي وعملت الى جانب لاعبين مذهلين، جماهير رائعة والمدرب الافضل في العالم”.

وبات محرز ثالث صفقة للقطب الثاني لمدينة جدة بعد صفقتين من الدوري الانكليزي هما حارس المرمى الدولي السنغالي إدوار مندي القادم من تشلسي، والمهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو المنضم الى صفوفه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

وانضم محرز الى مانشستر سيتي صيف 2018 قادمًا من ليستر سيتي الذي توج معه بطلا للدوري عام 2016، بعد أن ساهم في صعوده الى الدوري الممتاز عام 2014 بعد ستة أشهر من انتقاله الى صفوفه.

وساهم محرز في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري أربع مرات أعوام 2019 و2021 و2022 و2023، ودوري أبطال أوروبا للمرة الاولى في تاريخه هذا العام، وكأس الرابطة المحلية ثلاث مرات أعوام 2019 و2020 و2021، وكأس الاتحاد الانكليزي مرتين عامي 2019 و2023.

خاض 236 مباراة مع سيتي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 78 هدفًا وصنع 59.

دوليًا، توج محرز بطلا لكأس الأمم الافريقية مع الجزائر عام 2019 في مصر.

بدأ اللاعب المولود في فرنسا مسيرته الاحترافية مع فريق كامبيه عام 2009 قبل أن ينتقل الى لوهافر في العام التالي وثم الى ليستر في 2014.