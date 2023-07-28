مهربة مخدرات مشتبه بها تطلق النار على ضابطة جمارك في مطار بباريس

مهربة مخدرات مشتبه بها تطلق النار على ضابطة جمارك في مطار بباريس

أطلقت شابة من البيرو يشتبه بأنها مهربة مخدرات النار على ضابطة جمارك من سلاح الضابطة في مطار بباريس بعد أن طُلب منها الخضوع لعملية تفتيش، حسبما قال المدعون الجمعة.

وانتزعت المهربة المشتبه بها سلاح الخدمة من خاصرة الضابطة في مطار شارل ديغول الخميس وفق المدعين.

وكانت إجراءات التفتيش الجمركي قد كشفت عن أن المهربة المفترضة كانت تنقل ثلاثة كيلوغرامات من الكوكايين في أمتعتها.

وأُوقفت المشتبه بها وهي في العشرينات من العمر، ويجري التحقيق معها بشبهة محاولة القتل العمد لمسؤول رسمي وانتهاك قوانين مكافحة المخدرات، بحسب المدعين.

وذكرت مجلة “فالور اكتويل” الاخبارية التي كانت أول من أفاد عن الخبر، أن ضابطة الجمارك نقلت إلى المستشفى لكن حياتها ليست في خطر.

ووقعت الحادثة عندما كانت الضابطة ترافق الشابة إلى المراحيض. وتمكن عنصر آخر من الجمارك من الحؤول دون وقوع إصابات أكثر خطورة بعد أن ضرب الجانية على ذراعها وأرغمها على إطلاق النار دون المستوى الذي كانت تعتزم استهدافه، وفق المجلة.